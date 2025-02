Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 10 febbraio 2025

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 3 febbraio 2025

Questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 10 febbraio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, la politica, con i veleni sul caso Almasri e le presunte manovre dell’intelligence contro il governo.

Spazio, poi, alla cronaca, con la vicenda del vigilante di Roma accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso un ladro. Tappa anche a Monfalcone, con la storia delle ragazze che vanno a scuola con il velo integrale. A seguire, continua l’approfondimento sulla violenza dei centri sociali, con il caso Askatasuna di Torino. Infine, focus sull’inchiesta sul business dell’immigrazione illegale nella quale è coinvolto il tesoriere del Pd campano. Parteciperanno al dibattito – fra gli altri – Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Pierluigi Battista, Tommaso Cerno, Giovanna Vitale, Rita Dalla Chiesa, Toni Ricciardi, Fausto Biloslavo e Hoara Borselli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 10 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.