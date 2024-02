Quanto guadagna Fiorello: stipendio Rai e cachet per Sanremo 2024

Quanto guadagna Fiorello per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, ma non solo? Si tratta di uno degli showman più amati, che ogni giorno porta nelle case di molti italiani allegria e buonumore con Viva Rai 2. Durante la settimana del Festival, in programma dal 6 al 10 febbraio, lo showman sarà con il suo glass davanti l’ingresso del teatro Ariston per le puntate speciali di Viva Rai 2. Inoltre potrà fare delle comparsate in teatro durante le serate e sarà il co-conduttore al fianco dell’amico Amadeus durante la finale di sabato.

Ma quanto guadagna, qual è il cachet e lo stipendio di Fiorello per Sanremo 2024? Iniziamo subito col dire che non ci sono cifre ufficiali. Possiamo solo riportare alcune indiscrezioni trovate in rete. Sembra che nei primi anni del quinquennio di Sanremo targato Amadeus, quando Fiorello ha condotto con lui tutti il Festival, il cachet fosse di 50mila euro a puntata, per un totale di 250.000 euro.

Negli ultimi anni invece Fiorello ha avuto un ruolo “minore” e non di co-conduttore per tutte e cinque le serate. Tuttavia non sono state fornite indicazioni precise. Come detto quest’anno Fiorello sarà co-conduttore solo della serata finale di Sanremo 2024, in programma il 10 febbraio. Come detto Fiorello conduce giornalmente Viva Rai 2, lo show del mattino di Rai 2 che ottiene grandi ascolti. Ed è spesso protagonista di spot pubblicitari. Inoltre Fiorello e la moglie Susanna Biondo hanno due società. Nel settore immobiliare c’è La Casetta Srl, mentre La R.o.s.a. Production è una società di management.

Streaming e tv

