Quanto guadagna Fiorello: stipendio Rai e cachet per Sanremo 2021

Quanto guadagna Fiorello per il Festival di Sanremo 2021, ma non solo? Si tratta di uno degli showman più amati e richiesti, perciò tanti italiani, quando lo vedono in tv, se lo chiedono. Quella dell’artista siciliano è una carriera lunga e coronata di successi. La sua presenza in TV si fa spesso desiderare, ma ogni sua apparizione sul piccolo schermo è spesso accompagnata da ricchi cachet e incassi notevoli. Secondo molte indiscrezioni, Fiorello, co-conduttore di Sanremo 2021, dovrebbe avere un cachet intorno a 50.000 a serata per un totale di 250.000 euro. Uno stipendio in linea con quello dello scorso anno per il mattatore siciliano, che affiancherà Amadeus alla guida della 71esima edizione del Festival.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagna (stipendio) Fiorello per il Festival di Sanremo 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

