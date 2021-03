Quanto guadagna Elodie: stipendio e cachet di Sanremo 2021

Quanto guadagna Elodie per il suo ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2021? È la domanda che puntualmente molti si fanno quando va in onda il Festival della Canzone italiana (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), quest’anno in programma dal 2 al 6 marzo sempre su Rai 1, riguardo i protagonisti della kermesse.

Il cachet dell’interprete (qui il suo profilo), che l’anno scorso ha partecipato alla manifestazione musicale come concorrente con il brano Andromeda, dovrebbe aggirarsi intorno ai 25mila euro.

Sia Fiorello che Zlatan Ibrahimovic, entrambi presenti in tutte le puntate, secondo indiscrezioni dovrebbero guadagnare 50mila euro a puntata, mentre il compenso della cantante, dovrebbe essere esattamente la metà di quello pattuito dal comico siciliano e dal calciatore del Milan.

Stipendio

Essendo una cantante, lo stipendio di Elodie non è ovviamente quantificabile. Tuttavia l’artista è reduce da un periodo ricco di soddisfazioni che le hanno permesso, tanto per dirne una, di essere la donna italiana il cui album ha venduto più di tutti nel 2020 nel nostro Paese.

Nonostante abbia dovuto annullare il suo tour a causa della pandemia di Covid, quindi, la cantante non dovrebbe aver avuto ripercussioni economiche, vista anche la quantità di dischi venduti.

La fidanzata di Marracash (qui il suo profilo), inoltre, è stata scelta come testimonial di diverse aziende, tra cui Intimissimi e Perugina per cui ha scritto alcune delle frasi d’amore da inserire in alcuni “baci” in limited edition in occasione del recente San Valentino.

Non solo: la cantante l’8 gennaio scorso ha lanciato la prima Sephora Collection italiana. Il 2020, quindi, è stato senza dubbio un anno fortunato per la cantante e il 2021 si prospetta altrettanto ricco di soddisfazioni, a partire proprio dall’esperienza sanremese e dal suo ritorno sul palco del teatro Ariston.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

