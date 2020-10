Quanto guadagna Carlo Conti: lo stipendio del conduttore

Quanto guadagna Carlo Conti? Il conduttore toscano è uno degli uomini di punta della Rai. La sua carriera è costellata di successi: da Tale e Quale Show ai Migliori anni; dai quiz show al Festival di Sanremo. Una carriera ricompensata con un signor cachet. Proviamo a fare i conti in tasca al presentatore. Secondo alcune fonti citate da Money.it, il conduttore fiorentino avrebbe uno degli ingaggi annuali più costosi per le tasche dei contribuenti abbonati al canone: 2 milioni di euro. Uno stipendio stellare frutto di diverse indiscrezioni, ma che non dovrebbe allontanarsi troppo dalla realtà: nel 2017, in qualità di presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha percepito una cifra pari a 500 mila euro. “Dichiaro tutto, sto bene e guadagno bene – ha detto Carlo Conti in un’intervista di qualche mese fa -. Posso accontentarmi di tutto quello che voglio riuscendo anche a fare degli ottimi regali a mio figlio”.

Chi è Carlo Conti

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo del 1961. È un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo. È stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. Ha perso il padre Giuseppe nell’agosto del 1962 a causa di un tumore al polmone ed è cresciuto con la madre Lolette (deceduta nel 2002) e con i nonni; è noto per essere molto riservato sulla sua vita privata. Vive a Firenze e il 16 giugno 2012 ha sposato la costumista Francesca Vaccaro. L’8 febbraio 2014, a Firenze, è nato il loro unico figlio, Matteo. È tifoso della Fiorentina ed è noto anche per la sua abbronzatura, infatti il conduttore non ha mai negato di fare uso delle lampade abbronzanti.

Potrebbero interessarti Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: lo stipendio della conduttrice di Temptation Island 2020 Ascolti tv martedì 13 ottobre: Imma Tataranni, Skyscraper, Cartabianca, DiMartedì Imma Tataranni – Sostituto procuratore: le anticipazioni (trama) della quarta puntata