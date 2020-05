Quanto guadagna Belen Rodriguez: lo stipendio della showgirl

Quanto guadagna Belen Rodriguez: lo stipendio

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più belle in Italia. Ma non solo: la presentatrice argentina è anche una delle più pagate: dalla TV a Instagram Belen è stata capace di costruire una carriera dai guadagni milionari che l’hanno resa padrona di un piccolo patrimonio. Ma quanto guadagna Belen Rodriguez? Qual è il suo stipendio? Vediamolo insieme.

Prima di tutto va precisato che Belen Rodriguez, volto femminile di Mediaset, non ha un vero e proprio stipendio. Come tutte le star vive di contratti ad hoc per pubblicità, programmi, ospitate e così via. Ma qual è il suo patrimonio? In passato Belen ha parlato dei guadagni accumulati nel corso di una breve ma intensa carriera: una cifra notevole (abbastanza da permettersi il lusso di comparire in TV solo quando le offerte, a sua detta, sono interessanti).

Secondo diverse fonti il guadagno di Belen per ogni ospitata corrisponderebbe a un cachet decisamente elevato: i dati risalenti al 2012, frutto di alcune indiscrezioni, riportano un guadagno di circa 2 milioni di euro all’anno. Si parla oggi anche di 30 mila euro a serata o evento.

Guadagni a cui vanno sommati quelli provenienti dai social. La Rodriguez ha infatti un profilo molto seguito che può essere utilizzato anche come piattaforma per pubblicizzare marchi di vario tipo. Tradotto: rendere soldi. Nel tempo poi Belen ha acquistato alcune proprietà immobiliari (tra cui un super attico al trentesimo piano a Milano di 240 metri quadri) e beni di lusso come uno yacht di nome Santiago, come il figlio avuto insieme a De Martino. Insomma, il patrimonio di Belen Rodriguez non deve essere affatto male…

La storia di Belen

Belen Rodriguez ha fatto breccia nel pubblico televisivo italiano sin dagli esordi. In particolare nel 2008 quando prese parte all’Isola dei Famosi: durante la sesta edizione arrivò seconda, dopo aver vissuto l’intera edizione da protagonista, accanto a Vladimir Luxuria. Dopo questa esperienza, frutto di alcuni primi passi come modella e comparsate televisive, la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Il tutto tra storie d’amore che riempiono riviste e giornali come quelle con l’ex calciatore Marco Borriello, Fabirizio Corona, Andrea Iannone e l’ex marito – ora di nuovo fidanzato – Stefano De Martino.

