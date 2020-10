Quanto guadagna Alessia Marcuzzi: lo stipendio della conduttrice di Temptation Island 2020

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Temptation Island e Le Iene Show? Alessia è uno dei volti storici della televisione italiana targata Mediaset, con una lunga carriera che l’ha vista protagonista di diversi programmi TV tra Canale 5 e Italia 1. Quantificare con esattezza lo stipendio della Marcuzzi non è affatto semplice, ma grazie ad alcuni dati risalenti a un paio d’anni fa, inerenti all’Isola 2019, è possibile farsi un’idea. Il cachet dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi condotta da lei (2018) sarebbe di tutto rispetto. Secondo quanto riporta Money.it, Alessia Marcuzzi avrebbe guadagnato la bellezza di 90 mila euro a puntata: il totale, moltiplicato per tredici puntate, fa superare ampiamente il milione di euro per tre mesi di programma. A questi si aggiungono i guadagni per la conduzione de Le Iene e di Temptation Island 2020.

Chi è Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi nasce a Roma l’11 novembre del 1972. Inizia la sua carriera televisiva a Telemontecarlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Nello stesso anno debutta anche come attrice, partecipando alla realizzazione dei film Chicken Park di Jerry Calà, in un breve cameo, e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella. Nel 1995 passa a Mediaset, nella conduzione del people show Colpo di fulmine, in onda il sabato pomeriggio su Italia 1. Nel 1996 approda al Festivalbar, che condurrà fino al 2002. Nel 1998 torna al cinema con Il mio West di Giovanni Veronesi, esperienza ripetuta l’anno successivo in Tutti gli uomini del deficiente, commedia della Gialappa’s Band, celebre trio comico con cui collabora in questi anni. Nel 1999 su Italia 1 è protagonista del film per la televisione Un cane e un poliziotto, dal quale sarà in seguito tratta la fiction Tequila & Bonetti (andata in onda nel 2000 sulla stessa rete), di cui era protagonista insieme a Jack Scalia. Nelle stagioni 1998/1999 e 1999/2000 conduce, insieme ad Ellen Hidding e la Gialappa’s Band, il fortunato programma comico Mai dire gol. Poi tantissime altre conduzioni di progammi come L’Isola dei Famosi, Temptation Island 2020 e Le Iene Show.

