Quanto dura il Festival di Sanremo 2021: la durata delle cinque serate

Quanto durano (durata) le cinque serate del Festival di Sanremo 2021? A che ora finiscono? La Rai nel protocollo anti-Covid inviato al CTS, ha indicato una durata indicativa di cinque ore. Ogni serata inizierà alle ore 20,40 circa e durerà circa 300 minuti, come si legge nel protocollo: 5 ore di diretta, praticamente si chiude alle ore 2 di notte (se va bene…).

“Il cast fisso sarà composto da cinque/sei unità per ogni singola serata compreso il conduttore a cui andranno aggiunti i maestri di orchestra per ciascuna esibizione (per un totale di 23 direttori complessivamente impegnati) e 4/5 ospiti a serata”. Insomma, come da tradizione, il Festival di Sanremo 2021 ci farà fare le ore piccole. Amadeus infatti non ha alcuna intenzione di rinunciare alla durata monstre del suo Festival neanche in questa edizione che vedrà addirittura qualche cantante in più in gara rispetto alla scorsa edizione. Per Ama questo sarà il Festival della rinascita, un simbolo di ripartenza per un Paese ancora in grande difficoltà.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando dura (la durata) ogni serata del Festival di Sanremo 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,40 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

