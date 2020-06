Quanto basta: il cast completo del film, gli attori

Questa sera, 30 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Quanto basta, film del 2018 diretto da Francesco Falaschi, con protagonisti Luigi Fedele, Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Ma qual è il cast completo del film Quanto basta? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vinicio Marchioni: Arturo

Valeria Solarino: Anna

Luigi Fedele: Guido Sernesi

Nicola Siri: Marinari

Mirko Frezza: Marione

Benedetta Porcaroli: Giulietta

Alessandro Haber: Celso

Gianfranco Gallo: Corradi

Lucia Batassa: nonna di Guido

Giuseppe Laudisa: nonno di Guido

La trama

Abbiamo visto il cast di Quanto basta, ma di cosa parla il film? Arturo è un talentuoso chef caduto in disgrazia a causa del suo pessimo carattere. Proprio per causa di una sua ultima reazione aggressiva deve scontare, uscito dal carcere, la fine della pena con i servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici. Qui entra in contatto con la bella psicologa Anna e Guido, ragazzo con sindrome di Asperger con difficoltà nelle relazioni sociali, ma con un palato e un olfatto assoluto e un particolare talento per la cucina. La partecipazione di Guido a un contest toscano sarà un’occasione di incontro tra Guido e Arturo che porterà entrambi a scoprire nuove cose e nuovi punti di vista. Appuntamento dunque a stasera, 30 giugno 2020, su Rai 1 o RaiPlay.it con il film Quanto basta.

