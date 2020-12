Quando va in onda Il silenzio dell’acqua 2: cambio di programmazione

Quando va in onda Il silenzio dell’acqua 2? Cambio di programmazione per Canale 5: la serie tv non andrà più in onda il venerdì sera (come previsto) per lasciare spazio al Grande Fratello Vip 2020. La fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini è stata infatti “spostata” dalla seconda puntata al mercoledì sera. La motivazione è legata semplicemente agli ascolti non soddisfacenti per la puntata di partenza della fiction. Uno spostamento che però coinvolge anche un altro programma: All Together Now che si sposta al sabato sera andando a riempire il vuoto lasciato da Tu Si Que Vales, che ha chiuso la sua sesta edizione con oltre 6 milioni di telespettatori. Gli ultimi due appuntamenti dello show condotto da Michelle Hunziker, con Tatangelo, J-Ax e Rita Pavone in giuria, andranno quindi in onda rispettivamente il 5 e il 12 dicembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire ultieriori modifiche) delle quattro puntate de Il silenzio dell’acqua 2:

Prima puntata (episodi 1 e 2): venerdì 27 novembre 2020

Seconda puntata (episodi 3 e 4): mercoledì 2 dicembre 2020

Terza puntata (episodi 5 e 6): mercoledì 9 dicembre 2020

Quarta puntata (episodi 7 e 8): mercoledì 16 dicembre 2020

Streaming e tv

Dove e quando vedere la serie tv Il silenzio dell’acqua 2 in streaming? Il silenzio dell’acqua vi aspetta su Canale 5 in prima serata, dalle ore 21:25 a partire da venerdì 27 novembre 2020. Per vedere la serie in diretta tv dovete sintonizzarvi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming oppure recuperare gli episodi andati in onda può farlo tramite MediasetPlay, che dispone anche di un’app da scaricare su smartphone e tablet.

