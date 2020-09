Quale pianeta galleggerebbe? | Domanda “Chi vuol essere milionario”

Quale pianeta galleggerebbe? | Domanda Milionario

Se potessimo mettere un pianeta nell’acqua, quale di questi galleggerebbe? La domanda, da 1.500 euro, è stata fatta nel corso della puntata di oggi, martedì 22 settembre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5.

A) Marte

B) Saturno

C) Urano

D) Nettuno

Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario? La risposta è la B. Immaginando di poter mettere nell’acqua i pianeti del nostro sistema solare, sappiamo che qualcuno galleggerebbe. Saturno, avendo una densità inferiore a quella dell’acqua, galleggerebbe nell’acqua. Nonostante la difficoltà nel reperire una tale quantità d’acqua, sappiamo che Saturno, uno dei quattro pianeti esterni gassosi, è quello con una densità media a sette decimi rispetto a quella dell’acqua. Gli altri tre, Giove, Urano e Nettuno, possiedono una densità media maggiore rispetto a quella dell’acqua. Mercurio, Venere, Terra e Marte sono rocciosi, quindi il loro peso specifico è troppo elevato.

