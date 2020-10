Quale icona dobbiamo cliccare per salvare un file Word | Domanda Milionario

Quale icona dobbiamo cliccare per salvare un file Word? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

L’opzione salva presente nella barra degli strumenti di Word ha come icona un dischetto. Più precisamente si tratta del flopy disk, un supporto di memoria digitale di tipo magnetico inventato dalla IBM. Per decenni è stato il dispositivo di memorizzazione esterna più usato, e per questo l’immagine del floppy disk venne impiegata nell’interfaccia grafica di programmi e siti web per simboleggiare il comando per il salvataggio dei dati. Nonostante non si utilizzino da molti anni, il floopy è diventato rappresentativo dell’atto stesso di salvare un file sul proprio computer (non è da escludere che le generazioni più giovani la possano collegare all’operazione di salvataggio senza conoscere o ricordare l’origine dell’icona).

