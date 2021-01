Qualcosa di speciale: la trama del film su Rai 2. Di cosa parla

Questa sera, 20 gennaio 2021, su Rai 2 dalle 21.20 va in onda il film Qualcosa di speciale, pellicola del 2009 diretta da Brandon Camp con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Una storia romantica dalla trama avvincente. Ecco di cosa parla.

Protagonista del film è Ryan Burke, un uomo di mezz’età che ha già perso fatalmente la sua bellissima moglie. Un lutto che non è facile elaborare, per questo decide di pubblicare un libro in cui spiega come poter affrontare e provare a superare un dolore del genere. Il libro diventa subito un best seller dal clamoroso successo, tanto che Ryan diventa un guru dell’argomento. Un giorno il protagonista del film Qualcosa di speciale va a Seattle per tenere un seminario, e lì farà un incontro speciale che darà una svolta alla sua vita.

Lì incontra infatti Eloise Chandler, una bella fioraia la quale, secondo la trama di Qualcosa di speciale, dopo aver ricevuto tante delusioni a livello sentimentale, ha deciso di non volersi più impegnare in nessuna relazione sentimentale. E invece tra i due scocca ben presto la passione. Un amore che però non farà altro che riaccendere in Ryan il dolore ancora forte per la scomparsa della moglie, e che il successo del libro e i tanti viaggi avevano solo sopito.

Dal canto suo, Eloise – secondo la trama di Qualcosa di speciale – ha paura di impegnarsi, per non soffrire di nuovo, ma pian piano si rende conto che non può andare avanti così e deve lasciarsi il passato alle spalle. Sarà proprio la donna a far aprire gli occhi al protagonista di Qualcosa di speciale, facendogli capire che deve andare oltre quel forte dolore e riprendere in mano la propria vita. Ryan non può continuare a fare il “seminarista” a vita, aiutando gli altri ma mai se stesso. Riusciranno i due a superare gli ostacoli mentali che li hanno finora bloccati?

Streaming e tv

Dove vedere Qualcosa di speciale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 20 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre, 102 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

