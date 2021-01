Qualcosa di speciale: trama, cast, colonna sonora e streaming del film su Rai 2

Qualcosa di speciale è il film in onda questa sera, 20 gennaio 2020, su Rai 2 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola del 2009 diretto da Brandon Camp con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Una commedia romantica che scalda il cuore, adatta a tutta la famiglia. Qual è la trama, il cast, la colonna sonora e dove vedere in streaming Qualcosa di speciale – Love Happens? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Ryan Burke (Aaron Eckhart) è uno scrittore di successo, divenuto uno stimato guru dopo aver pubblicato un libro su come superare la perdita di una persona cara. L’idea del libro gli venne in seguito alla morte dell’amata moglie, scomparsa a causa di un tragico incidente automobilistico. Mentre Ryan si trova a Seattle per tenere uno dei suoi tanti seminari sull’elaborazione del lutto, incontra per caso Eloise Chandler (Jennifer Aniston), l’affascinante proprietaria di un negozio di fiori. Tra i due nasce subito una forte attrazione, ma Eloise – scoraggiata dalle troppe delusioni amorose avute in passato – in principio rifiuta gli inviti di Ryan ad uscire assieme.

Dopo esser riuscito a convincere la fioraia a incontrarsi per una cena, i due iniziano a frequentarsi e a provare dei forti sentimenti reciproci. Tuttavia, sebbene Ryan sia uno stimato esperto nel superamento dei lutti, lui in realtà non è mai riuscito ad elaborare il dolore per la perdita della moglie. Dal canto suo, Eloise ha ancora paura di soffrire per amore e non riesce a lasciarsi andare. Per vivere le proprie vite, Ryan ed Eloise devono imparare a lasciarsi le sofferenze del passato alle spalle.

Qualcosa di speciale: il cast completo

Tanti gli attori che fanno parte del cast del film questa sera su Rai 2 dalle 21.20. Su tutti Martin Sheen, Aaron Eckhart e Jennifer Aniston. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi interpretati:

Jennifer Aniston: Eloise

Aaron Eckhart: Ryan Burke

Dan Fogler: Lane Marshall

Judy Greer: Marty

Martin Sheen: suocero di Ryan

Frances Conroy: madre di Eloise

Joe Anderson: Tyler

John Carroll Lynch: Walter

Colonna sonora

Ecco la colonna sonora di Qualcosa di speciale, film del 2009 diretto da Brandon Camp e in onda in prima serata su Rai 2 oggi, 20 gennaio 2021.

The Time of Times – Badly Drawn Boy Dream – Priscilla Ahn Lake Michigan – Rogue Wave Fresh Feeling – Eels We Will Become Silhouettes – The Postal Service Your Hand In Mine – Explosions in the Sky Have A Little Faith in Me – John Hiatt IO (This Time Around) – Helen Stellar Everyday – Rogue Wave Little Wing – Christopher Young Love Happens – Christopher Young

Streaming e tv

Dove vedere Qualcosa di speciale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 20 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre, 102 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Qualcosa di speciale: la trama del film su Rai 2 Made in Italy: la trama della prossima (terza) puntata Made in Italy streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata