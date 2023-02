Qualcosa di grande: il testo della canzone cantata da Mr Rain e Fasma a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Qualcosa di grande cantata da Mr Rain e Fasma durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Cos’è successo, sei scappata

Da una vita che hai vissuto

Da una storia che hai bruciato

E ora fingi che non c’è

Cos’è successo, sei cambiata

Non sei più la stessa cosa

O sei ancora quella che

È cresciuta insieme a me?

Cos’è successo, sei scappata

E con te anche la mia vita

L’ho cercata, l’ho cercata

E l’ho trovata solo in te

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Cos’è successo, sei caduta

Sei caduta troppo in basso e ora provi a risalire

Ma è la fatica che non vuoi

Cos’è successo la fortuna non ti ha mai abbandonata

Ma ricordati il destino non ti guarda in faccia mai

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai

Per toglierti dai guai, dove andrai?

Adesso cosa fai?

Che cosa inventerai?

Puoi fingere di più

Di come fai

Cos’è successo la tua luce

La tua luce si è oscurata

Con qualcuno che conosco

E ti ha portata via da me

Cos’è successo

La tua stella

La tua stella si è eclissata

E ora provaci dal buio a brillare senza me

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

Ma c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non puoi scordare mai

Nemmeno se lo vuoi

E c’è qualcosa di grande tra di noi

Che non potrai cambiare mai

Nemmeno se lo vuoi

Se lo vuoi, eh, eh, eh, aah

(Nemmeno se lo vuoi) Se lo vuoi

Se lo vuoi, ah, oh, eh, eh, eeh

Se lo vuoi

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Qualcosa di grande, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.