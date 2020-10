Qual è il cereale più coltivato e prodotto al mondo | Domanda Milionario

Qual è il cereale più coltivato e prodotto al mondo? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

Il cereale più coltivato e prodotto in tutto il mondo è il mais o granoturco. Originaria del Centroamerica, la pianta fu portata per la prima volta in Europa da Cristoforo Colombo: utilizzata come base alimentare in molti paesi, viene anche usata per produrre mangimi per animali domestici. Con la farina di mais in Italia si produce la famosa polenta, piatto tipico del nord, oppure si preparano dolci o biscotti. Dal granturco viene anche estrato l’amido e l’olio e attraverso la fermentazione si producono anche alcolici.

