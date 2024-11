Purché finisca bene – Una villa per due: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 24 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Una villa per due, film (diretto da Fabrizio Costa) che fa parte della prima stagione del ciclo “Purché Finisca Bene”: divertenti storie con protagonisti alcuni degli attori più amati dal pubblico che indagano, con i toni leggeri della commedia all’italiana, sui disagi e sulle difficoltà dell’Italia di oggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista Daniele, brillante avvocato che lavora a Trento, con una vita personale e professionale impeccabile. Figlio devoto, Daniele vuole a tutti i costi costruire una casa sul lago di Ledro per sistemare una volta per tutte sua madre. Tuttavia, proprio il giorno in cui la villetta doveva essere consegnata, una brutta sorpresa lo coglie del tutto impreparato: l’abitazione non è pronta. Diversi problemi con i fornitori e con alcuni permessi che il Comune ha rifiutato, hanno fatto sì che i tempi per la casa si allungassero notevolmente. Messo ormai alle strette e in preda al panico per il trasloco della madre ormai in atto, l’avvocato inizierà a inventarsi una serie di bugie, sotterfugi e segreti, che finiranno per sgretolarsi inevitabilmente minuto dopo minuto…

Una villa per due: il cast

Abbiamo visto la trama di Una villa per due, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Neri Marcorè

Giampaolo Morelli

Donatella Finocchiaro

Marisa Collodi

Camilla Filippi

Giuliana Lojodice

Selvaggia Quattrini

Luciano Virgilio

Streaming e tv

Dove vedere Una villa per due in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 24 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.