TV

Purché finisca bene – Tutto a posto: trama, cast e streaming del film su Rai 1

di Anton Filippo Ferrari
Purché Finisca Bene – Tutto a posto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutto a posto, film commedia del ciclo Purché finisca bene del 2024 diretto da Giorgio Romano con Nika Perrone, Michele Di Mauro e Michele Eburnea. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film si svolge a Reggio Calabria e vede protagonista Francesco, un professore di mezza età burbero e solitario che ha perso la vista a causa di una malattia. La sua vita è segnata dal dolore: la moglie lo ha lasciato e la figlia, Maria, vive a Londra per motivi di studio. Una mattina, durante una delle sue passeggiate, colpisce accidentalmente con il suo bastone Sasà, un ragazzo che vive per strada. Sasà non si arrabbia ma, astutamente, si offre di aiutarlo fingendo di portargli la spesa a casa dove decide di rimanere di nascosto, sempre attento a non farsi scoprire. Nel corso delle settimane, Sasà si affeziona inaspettatamente a Francesco, cercando di aiutarlo nel miglior modo possibile, senza che il professore si accorga della sua presenza. Nel frattempo, Sasà si innamora di Anna, una giovane fiorista che lavora in un vivaio. Anna ha un sogno: creare una nuova varietà di rosa. Sasà, che spesso si rifugia nel suo vivaio, diventa sempre più coinvolto nella sua vita e nel suo progetto. Poi, un giorno, il Francesco gli confessa che ha sempre saputo della sua presenza in casa sua…

Purché finisca bene – Tutto a posto: il cast

Abbiamo visto la trama di Purché finisca bene – Tutto a posto, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

  • Nika Perrone: Loredana
  • Michele Di Mauro: Francesco
  • Michele Eburnea: Sasa
  • Giulia Fazzini: Anna

Streaming e tv

Dove vedere Purché finisca bene – Tutto a posto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 22 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
