TV

Pupi Avati. Che cinema la vita: tutto quello che c’è da sapere sul documentario

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Pupi Avati. Che cinema la vita: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Pupi Avati. Che cinema la vita, documentario che ripercorre la vita e il cinema del noto regista attraverso il suo stesso racconto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Un viaggio nel percorso creativo e personale di Pupi Avati, che si racconta intrecciando vita e cinema: nel suo cinema si scoprono luoghi, vicende e persone della sua vita, nei suoi ricordi si ritrovano i suoi film. Il tutto narrato con una creatività che tiene insieme quello che è stato e ciò che si è immaginato, con la stessa poetica intensità. Questa è la storia di Pupi Avati, tra cinema e realtà.

Streaming e tv

Dove vedere Pupi Avati. Che cinema la vita in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
