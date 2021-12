Pulp Fiction: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 31 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pulp Fiction, film del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Tarantino scrisse Pulp Fiction tra il 1992 e il 1993, incorporando scene che il suo amico e collaboratore Roger Avary aveva originariamente scritto per Una vita al massimo. Il film è noto per la particolare presentazione della sua trama, che viene mostrata senza rispettare l’ordine cronologico degli eventi. Il film è autoreferenziale fin dai suoi momenti di apertura, con la schermata del titolo che dà due definizioni di dizionario per il vocabolo “pulp”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Los Angeles. Due rapinatori, Zucchino e Coniglietta, decidono di mettere in atto il prossimo colpo nella caffetteria in cui stanno facendo colazione. I killer Vincent Vega e Jules Winnfield recuperano una valigetta dal contenuto segreto, puliscono la loro macchina insozzata del sangue di uno spacciatore con l’aiuto di Mr. Wolf e finiscono nel locale della prima storia. Vincent Vega deve portare a ballare Mia, la moglie del boss Marsellus Wallace, dalla quale è subito attratto. Il pugile Butch dovrebbe cadere al tappeto in un incontro truccato, ma l’orgoglio glielo impedisce.

Pulp Fiction: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Pulp Fiction, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Travolta: Vincent Vega

Samuel L. Jackson: Jules Winnfield

Uma Thurman: Mia Wallace

Bruce Willis: Butch Coolidge

Tim Roth: Ringo “Zucchino”

Amanda Plummer: Yolanda “Coniglietta”

Maria de Medeiros: Fabienne

Ving Rhames: Marsellus Wallace

Eric Stoltz: Lance

Rosanna Arquette: Jody

Bronagh Gallagher: Trudy

Christopher Walken: capitano Koons

Harvey Keitel: Winston Wolf

Quentin Tarantino: Jimmie Dimmick

Frank Whaley: Brett

Phil LaMarr: Marvin

Peter Greene: Zed

Duane Whitaker: Maynard

Steve Buscemi: Buddy Holly

Angela Jones: Esmeralda Villalobos

Sy Sher: Allenatore di Butch

Streaming e tv

Dove vedere Pulp Fiction in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.