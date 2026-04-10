Perché Propaganda Live oggi non va in onda: il motivo

Perché Propaganda Live oggi, venerdì 10 aprile 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Diego Bianchi (Zoro) è lo sciopero dei giornalisti di La7 che “chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali”. Di seguito il comunicato ufficiale del Cdr di La7:

“Venerdì 10 aprile, i giornalisti de La7 sciopereranno: in un’azienda solida che registra record di ascolti e consensi chiedono di essere pagati correttamente, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi aziendali. Il ricorso a forfait irrisori da parte dell’editore elude di fatto le previsioni contrattuali e riduce in modo consistente gli stipendi. Non solo: l’editore continua a non pagare una parte dei compensi domenicali, riconosciuta a tutti i giornalisti italiani, nonostante in questo senso si sia pronunciata anche la Corte di Cassazione.

I giornalisti de La7 chiedono anche che i colleghi precari siano assunti a tempo indeterminato: il loro lavoro è indispensabile per garantire l’informazione che costituisce l’intero palinsesto della rete, la ragione del successo de La7 che con la sua offerta pubblicitaria traina l’intero gruppo editoriale”.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Propaganda Live oggi, 10 aprile, non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.