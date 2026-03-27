Perché Propaganda Live stasera non va in onda su La7: il motivo e quando torna

Perché Propaganda Live stasera, venerdì 27 marzo 2026, non va in onda su La7? Il programma di Diego Bianchi stasera non andrà in onda “a causa dello sciopero nazionale dei giornalisti”. Il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, tornerà in onda “eccezionalmente” solo tra qualche giorno: domenica 29 marzo 2026. Ovviamente alle ore 21,20.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Il cast fisso del programma vede la presenza del fumettista Makkox, della giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, del giornalista di La7 Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e della band formata da Roberto Angelini, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

Streaming e tv

Dove vedere Propaganda live in diretta tv e live streaming? Il programma solitamente va in onda il venerdì sera su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.