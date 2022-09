Perché Propaganda Live stasera non va in onda: il motivo del cambio di programma su La7

Perché Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi, stasera non va in onda su La7? La rete, in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, ha deciso di far “saltare un turno” al programma di Zoro per lasciare spazio allo speciale del TgLa7 di Enrico Mentana dal titolo L’ultima parola. Nel corso della serata parleranno i vari leader politici e interverranno diversi giornalisti.

Quando torna

Ma quando torna Propaganda Live? Niente paura. Il programma condotto da Diego Bianchi tornerà in onda già lunedì 26 settembre con uno speciale elezioni dove, ovviamente, si parlerà dei risultati delle elezioni politiche del giorno precedente.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Propaganda Live stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il venerdì sera su La7 partire dalle ore 21,15. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul settimo canale del vostro digitale terrestre. Inoltre sul sito di La7 potete vedere le puntate in live streaming da pc, tablet e smartphone o recuperare quelle già andate in onda grazie alla funzione on demand.