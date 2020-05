Propaganda live: anticipazioni, ospiti, come vederlo in streaming

Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, venerdì 15 maggio 2020, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata, che per via dell’emergenza Coronavirus andrà in onda senza pubblico, sostituito da una serie di cartonati raffiguranti tanti personaggi famosi della nostra epoca e di oggi. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 8 maggio? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata di stasera di Propaganda l’esponente del PD e fondatore di Possibile Pippo Civati che parlerà, tra le altre cose, del ritorno in Italia di Silvia Romano. Di nuovo sul palco della trasmissione di La7 anche Corrado Guzzanti; ospite anche Anna Foglietta che reciterà un suo monologo, e l’attore napoletano Lello Arena. Per quanto riguarda il reportage di Diego Bianchi, questa settimana Zoro proporrà tante testimonianze focalizzandosi in particolare sul mondo islamico tra Italia e Germania.

A divertire i telespettatori un nuovo monologo di Andrea Pennacchi, la partecipazione di Zerocalcare e le parodie di Fabio Celenza. In studio, come ogni venerdì, gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata.

Gli ospiti fissi di Propaganda live

Naturalmente, anche stasera, come tutti i venerdì, in studio ci saranno gli ospiti fissi:

Marco Damilano, giornalista e direttore de l’Espresso. All’interno della trasmissione è protagonista dello “Spiegone Damilano”

Marco Dambrosio, “Makkox”, fumettista. Nel corso del programma disegna vignette proiettate sul grande schermo alle spalle di Diego. Makkox è anche l’autore dei “tutorial” che spiegano i fatti di attualità e del “Cartoon” a fine puntata, normalmente accompagnato da testi e musica.

Pierfrancesco Citriniti, videomaker. Accompagna Diego Bianchi durante tutti i suoi reportage e si occupa delle riprese e non solo.

Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa.

Paolo Celata, giornalista del Tg La7.

Memo Remigi, cantante. Da qualche puntata pure “influencer”, noto con pseudonimo “comoshapira”

La Propaganda orchestra, band che accompagna il programma per l’intera puntata. Alla chitarra Roberto Angelini, alle tastiere Daniele Rossi, al basso Gabriele Lazzarotti, alla batteria Fabrizio Fratepietro, alla tromba Giovanni Di Cosimo, al sax Daniele Tittarelli.

I momenti di Propaganda Live

Lo “Spiegone Damilano”: all’inizio di ogni puntata, Marco Damilano riassume le vicende salienti della settimana.

Il tutorial di Makkox: è un racconto animato da fumetti in cui Makkox propone soluzioni, spesso bizzarre, a problemi di rilievo.

La social top ten: raccoglie contenuti dal web, principalmente dai canali social e li ordina in maniera decrescente dalla decima alla prima posizione in una scala di comicità.

Inchieste e reportage: si tratta della proiezione dei video, dei viaggi e delle inchieste realizzate da Diego e Pierfrancesco.

Il Cartoon di Makkox: trasmesso alla fine di ogni puntata. Marco Dambrosio presenta il suo fumetto animato, spesso riguardante un argomento di attualità già affrontato nel corso della trasmissione.

Come vedere Propaganda in streaming

Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

