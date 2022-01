Professore per amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda Professore per amore (The Rewrite), film del 2014 diretto da Marc Lawrence. Si tratta del quarto film scritto e diretto da Marc Lawrence, prodotto dalla Castle Rock Entertainment e avente per protagonista Hugh Grant. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Keith Michaels è uno sceneggiatore che dopo un successo clamoroso, nel 1998, che gli è valso addirittura l’Oscar, non ha più avuto fortuna. Ormai sono anni che le sue sceneggiature non riscuotono più credito, per cui, pur di guadagnare qualcosa, su suggerimento della sua agente, accetta l’offerta di tenere un corso di scrittura nell’università di Binghamton nello stato di New York. Non ha però in realtà alcuna voglia di insegnare a scrivere perché ritiene che sia inutile. Formata la classe con criteri discutibili, cerca poi di fare il meno possibile. È però costretto dalle circostanze a impegnarsi e quindi anche grazie all’intervento di Holly, un’allieva particolarmente insistente, finisce per appassionarsi. Holly è una donna brillante, ha due bambine, due lavori part-time e coltiva il sogno di scrivere. Keith, dopo un flirt eticamente sconveniente e vietato dal regolamento universitario con una giovane studentessa, subisce il fascino di Holly grazie alla quale ricontatta anche il figlio con il quale non si sentiva più da tempo. Quando è messo alla porta proprio per la sua relazione eticamente incompatibile con i regolamenti dell’università, prima dà l’addio alla sua classe, poi ci ripensa e, mostrando buona volontà, viene sorprendentemente graziato dall’inflessibile Weldon, cui Keith aveva dovuto già farsi perdonare anche un “oltraggio” all’amata Jane Austen, idolo della Weldon. Lanciato un suo studente talentuoso nel mondo di Hollywood, torna quindi da Holly a Binghamton dove resta ad insegnare e alimentare sogni nei quali non sembrava credere più.

Professore per amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Professore per amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hugh Grant: Keith Michaels

Marisa Tomei: Holly Carpenter

Bella Heathcote: Karen

Allison Janney: Mary Weldon

J. K. Simmons: Dr. Lerner

Chris Elliott: Jim

Caroline Aaron: Ellen

Aja Naomi King: Rosa

Streaming e tv

Dove vedere Professore per amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.