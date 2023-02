Problemi con tutti, il testo della canzone di Fedez ospite a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Problemi con tutti, brano di Fedez cantato questa sera al Festival di Sanremo 2023? Fedez è ospite questa sera dal palco presente sulla Costa Smeralda, al largo di Sanremo, a pochi metri dal teatro Ariston. Ecco le parole e il testo di Problemi con tutti.

Ad affittare il mio castello non diventi re

Ma per karitè, faccio piovere

Sul tuo vino démodé

Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me

Sei Medioevo, non rinasci me

Mania, tatuato in policromia

Ho le vele quindi volo come Scampia

Troppo zucchero sotto la mia lingua

Vai via, vai via, vai via

Maresciallo suvvia, quella roba? Non mia

Permette la domanda, è mai stato alla Diaz?

Ok, non mi fido neanche della famiglia

Non bevo se è già aperta la bottiglia

Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi, ahi, ahi, ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi, ahi, ahi, ahi) io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù

Non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Per ogni bandito una macchina blu

Nella mia macchina i vetri non sono mai stati l’unica cosa fumè

Mi dici le cose cattive, abrasive

Ma dai, e mi fanno ridere

Sesso facile, col senso debole

Siamo tutti giochi di pote-

Il tuo corpo sopra il mio parquet

Sei venuta o solo lacrime?

Mi fanno le foto mentre muoio

(Ahi, ahi, ahi, ahi) Cristo, come devo fare?

(Ahi, ahi, ahi, ahi) Io vorrei sentirmi solo qui

Per ogni Giuda un Gesù

Non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Non perdere tempo a salvarmi

Ho problemi con tutti

Problemi con tutti

Problemi con tutti

Per ogni Giuda un Gesù

Per ogni bandito una macchina blu

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Problemi con tutti, la canzone di Fedez ospite al Festival di Sanremo 2023, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.