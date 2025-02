PrimaFestival Sanremo 2025, l’appuntamento quotidiano su Rai 1 sul Festival: conduttori e ospiti, anticipazioni, a che ora, orario, durata, quante puntate, streaming

Il PrimaFestival è la striscia quotidiana in onda su Rai 1 che anticipa l’inizio delle cinque serate del Festival di Sanremo 2025, condotto quest’anno da Carlo Conti dopo i cinque anni di Amadeus. Un’occasione per iniziare a respirare l’atmosfera del Teatro Ariston e scoprire retroscena e curiosità su questa 75esima edizione, che prenderà il via l’11 febbraio. Non mancheranno poi grandi ospiti, tra cui i cantanti in gara a Sanremo 2025. Ascolteremo quindi i loro commenti a caldo a pochi minuti dall’inizio del Festival. Un appuntamento della durata di circa 10 minuti quello con il PrimaFestival 2025, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, che andrà in onda dall’8 al 15 febbraio. La prima serata del Festival di Sanremo è prevista per l’11 febbraio. Alla conduzione un trio innovativo: Bianca Guaccero, vincitrice della 19ª edizione di Ballando con le stelle, che torna a Sanremo a distanza di 17 anni dal 2008. Al suo fianco, “l’effervescente” Gabriele Corsi, insieme alla “modernissima” Mariasole Pollio, giovane talento televisivo e social amatissimo dalle nuove generazioni.

Conduttori

L’appuntamento con il PrimaFestival 2025 è dall’8 al 15 febbraio, su Rai 1 dopo il Tg1 e prima dell’inizio delle varie serate della kermesse. Il programma permetterà di dare uno sguardo in esclusiva sul dietro le quinte, sul red carpet e sugli eventi collegati con la kermesse. Uno storytelling curato da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi in studio e Mariasole Pollio direttamente dal Teatro Ariston, fatto di interviste, curiosità e momenti inediti. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino i protagonisti della gara e vivere in anteprima l’emozione del Festival più amato dagli italiani. “Sarà come sempre un appuntamento importante”, ha spiegato Conti, “perché darà dei numeri importanti sul Festival, le tendenze, i commenti sui social, i followers che seguono i cantanti in gara, sarà un modo per sentire qualche istante prima della manifestazione le emozioni, le tensioni e le aspettative anche dei cantanti in gara”.

PrimaFestival 2025: orario, durata, quante puntate

La striscia di anteprima di Sanremo 2025 va in onda dunque dall’8 al 15 febbraio 2025, su Rai 1 dalle 20.35 alle 20.45 circa. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan del Festival della durata di circa 10 minuti, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Un modo per scoprire anteprime, momenti esilaranti, sketch comici e chicche esclusive. Si tratta di uno spazio importante anche per lo sponsor del Festival che può così mettersi in mostra in una fascia oraria molto pregiata.

Streaming e tv

Dove vedere PrimaFestival Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? L’anteprima al Festival, come detto, va in onda dall’8 al 15 febbraio 2025 alle ore 20,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere lo show in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.