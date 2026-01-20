Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, martedì 20 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Prima di noi, serie tv in cinque puntate – diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella – che racconta una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1955. Renzo vive per strada a Torino, mentre Gabriele, sposato con Margherita nonchè padre di Eloisa, si prepara a trasferirsi anche lui a Torino. Renzo trova amore in Teresa, una proprietaria di osteria, e dopo aver cercato di fuggire alla notizia della gravidanza, si sposa. Nascono Diana e Davide, ma Davide si ammala di poliomelite.

1964. Luigi si laurea e sta per sposare Eloisa. Tra segreti e tradimenti, la verità riaffiora: Margherita svela antichi sentimenti, mentre Renzo scopre che Luigi è suo figlio mai riconosciuto. Sconvolto, Renzo resta vittima di un grave incidente in fabbrica proprio mentre il destino di tutti sta per cambiare per sempre.

Prima di noi: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Prima di noi, ma qual è il cast della serie tv? A interpretarla sono Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Fausto Maria Sciarappa, Romana Maggiora Vergano ed Elena Lietti.

Streaming e tv

Dove vedere Prima di noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 20 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.