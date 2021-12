Prima della Scala 2021: a che ora inizia l’opera su Rai 1. Orario e durata del Macbeth

A che ora inizia la Prima della Scala 2021, in programma oggi, 7 dicembre, con diretta su Rai 1? L’orario di inizio del Macbeth di Verdi, che inaugura la stagione della Scala di Milano è le 17.45. Una lunga diretta di oltre tre ore per vivere le emozioni dell’opera tratta dal capolavoro di Shakespeare. Un evento che torna in presenza dopo lo stop a causa del Covid. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly. Dirige l’opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano il Macbeth di Verdi sono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov.

La Rai garantirà una copertura straordinaria dell’evento, con la diretta a partire dalle 17.45 su Rai 1. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, è trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la Prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare Macbeth nelle case degli Italiani, con il commento di Milly Carlucci e Bruno Vespa, e i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer, mentre per Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Nicola Pedone.

Cambio di programmazione su Rai 1

Abbiamo visto a che ora inizia la Prima della Scala 2021, ma per l’occasione verrà stravolto il palinsesto di Rai 1, visto che come detto l’opera ha una durata di oltre tre ore. La Vita in diretta con Alberto Matano chiuderà alle 17.45 per lasciare spazio alla Scala. Salterà dunque il consueto appuntamento con L’Eredità. Il Tg1 delle 20 andrà in onda in forma ridotta intorno alle 19.40, durante l’intervallo, per poi ridare la linea fino alla fine dell’opera alla Scala. La diretta della Prima dovrebbe terminare intorno alle 21.30, per poi lasciare spazio a film La concessione del telefono – C’era una volta Vigata. Non andrà in onda dunque I Soliti ignoti.

Prima della Scala 2021: il cast

Protagonista della Prima della Scala 2021 è il Macbeth di Giuseppe Verdi, dramma lirico in quattro atti composto nel 1847 su libretto di Francesco Maria Piave ed eseguito per la prima volta al Teatro della Pergola a Firenze nello stesso anno. Con questa nuova produzione del teatro alla Scala il Direttore Musicale Riccardo Chailly chiude il ciclo dedicato alla trilogia giovanile di Giuseppe Verdi dopo Giovanna d’Arco (messa in scena alla Prima del 2015) e Attila (Prima 2018).

Per la prima volta si esegue alla Scala l’opera secondo l’edizione critica curata da David Lawton per Ricordi: l’edizione scelta è quella del 1865, ma nel IV atto è inserita la morte di Macbeth (“Mal per me che m’affidai”) dalla versione del 1847. Vediamo insieme il cast della Prima della Scala 2021 di oggi, 7 dicembre, impegnato nel Macbeth di Verdi:

Macbeth Luca Salsi

Banco Ildar Abdrazakov

Lady Macbeth Anna Netrebko

Dama di Lady Macbeth Chiara Isotton

Macduff Francesco Meli

Malcolm Iván Ayón Rivas

Medico Andrea Pellegrini

Domestico Leonardo Galeazzi

1° apparizione Costantino Finucci