Prigioniera della follia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Prigioniera della follia, film thriller diretto da Jeff Hare con Cathy Moriarty, AlexAnn Hopkins, Laurie Fortier, Sam Meader. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due paramedici sopraggiungono sul luogo di un incidente automobilistico per trasportare in ospedale un’adolescente ferita. Tuttavia, invece di accompagnarla in pronto soccorso, l’ambulanza la porta a casa di una donna la cui figlia è appena morta.

Prigioniera della follia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Prigioniera della follia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Cathy Moriarty

AlexAnn Hopkins

Laurie Fortier

Sam Meader

Joey Luthman

Mason Trueblood

Tom Kiesche

Dru Mouser

Noëlle Renée Bercy

Streaming e tv

Dove vedere Prigioniera della follia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 8 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.