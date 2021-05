Presa mortale: trama, cast e streaming del film

Stasera, 23 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Presa mortale (The Marine), film d’azione del 2006 diretto da John Bonito ed interpretato dal wrestler John Cena. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Uno dei migliori Marines, John Triton, congedato dai suoi superiori per un’insubordinazione, torna negli Stati Uniti dalla sua famiglia. Appena tornato trova un lavoro come guardia giurata ma a causa di una rissa viene licenziato il giorno stesso della sua assunzione. Decide allora, spinto dalla moglie Kate, a fare un viaggio per dimenticare il congedo e passare del tempo con lei. Casualmente la moglie viene rapita da una banda di assassini e ladri guidati dal fuorilegge e psicopatico Rome ad una stazione di servizio. L’ex marine inizia un difficile inseguimento automobilistico dei 5 ma finisce per precipitare da un dirupo, a seguito dei colpi d’arma da fuoco e di vari danni all’auto, venendo dato per morto…

Presa mortale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Presa mortale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Cena: John Triton

Robert Patrick: Rome

Kelly Carlson: Kate Triton

Anthony Ray Parker: Morgan

Abigail Bianca: Angela

Jerome Ehlers: Van Buren

Manu Bennett: Bennett

Damon Gibson: Vescera

Drew Powell: Joe

Frank Carlopio: Frank

Streaming e tv

Dove vedere Presa mortale in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – domenica 23 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.