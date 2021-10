Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 23 ottobre 2021 su Rai 3

Questa sera, domenica 23 ottobre 2021, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 23 ottobre 2021 alle 21.20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Un’importante e speciale puntata con due grandi inchieste sul virus: sulle sue origini in Cina e sulle dinamiche della diffusione della pandemia nel nostro Paese. PresaDiretta è tornata a indagare sui segreti di Wuhan, perché a quasi due anni dall’apparizione del Sars-Cov-2, nessuno ha ancora certezze circa le sue origini. Oggi però abbiamo molte informazioni in più sugli esperimenti che venivano condotti nei Laboratori di Wuhan. E non solo. E poi con “Le ombre della pandemia”, un’inchiesta esclusiva sulla gestione della prima ondata della pandemia oggetto di indagini da parte della Procura di Bergamo. Le cose potevano andare diversamente? Presa Diretta vi aspetta questa sera, domenica 23 ottobre 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.