Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 11 ottobre 2021 su Rai 3

Questa sera, lunedì 11 ottobre 2021, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda lunedì 11 ottobre 2021 alle 21.20 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Stasera andrà in onda un’inchiesta dal titolo “La fabbrica dei vaccini” per raccontare i contratti opachi, le clausole di segretezza, i finanziamenti che regolano l’industria dei vaccini. Un approfondimento tra pandemia e l’industria dei vaccini, con finanziamenti pubblici, profitti privati, liberalizzazione dei brevetti e il ritardo della vaccinazione nei paesi più poveri. Quello dei vaccini contro il Covid è un successo innegabile e la trasmissione decisamente non mira a portare avanti tesi no vax. Però bisogna ricordare come dietro al business dei vaccini ci sono situazioni poco chiare. Il prossimo anno aumenteranno i prezzi dei vaccini contro il Covid utilizzati in Europa. Ma quando costa davvero produrre una dose di vaccino?

Le case farmaceutiche hanno utilizzato sussidi pubblici per produrre rapidamente i vaccini ma profitti alle stelle, boom in borsa e dividendi rischiano di mettere in pericolo l’accesso ai vaccini? E perchè i contratti stipulati sono coperti da segretezza? Quali sono le condizioni imposte dall’industria dei vaccini? E poi i brevetti. La proprietà intellettuale è in mano alle aziende che decidono come, dove e quanto produrre. Si arriverà alla loro liberalizzazione?

Presadiretta ci porterà poi nelle fabbriche dei vaccini prodotti biologici sviluppati attraverso processi che utilizzano microrganismi viventi e migliaia di ore di lavoro. E quello italiano? Che fine ha fatto Reithera? La piccola azienda biotech alle porte di Roma che avrebbe dovuto produrre il vaccino tricolore e garantirci l’autonomia dalle multinazionali del farmaco? E poi la storia del Nerviano Medical Sciences, laboratorio vicino Milano, gioiello della ricerca farmaceutica per anni e poi tra incuria e cattiva gestione, salvato da un fondo cinese.

Tra gli intervistati Katalin Karikò, la biologa ungherese pioniera dell’Rna messaggero, colei che per prima ha intuito il potenziale di quella molecola che ha cambiato la storia della pandemia. E poi Ozlem Tureci, immunologa figlia di immigrati turchi in Germania che assieme al marito Ugur Sahin, ha fondato la BioNTech. La direttrice dell’Organizzazione Mondiale del Commercio Ngozi Okonjo-Iweala, la prima donna e la prima africana alla guida del Wto. E poi, i più importanti scienziati che lavorano sul virus e sui vaccini, i rappresentanti della grande industria farmaceutica, le Istituzioni internazionali e le Organizzazioni no profit impegnate nella battaglia per l’accesso al vaccino.

E ancora, a che punto è il grande Programma Covax, lanciato da Nazioni Unite e Oms, per la distribuzione di vaccini nei Paesi poveri? A oggi più della metà della popolazione mondiale non ha ancora ricevuto neanche una dose. PresaDiretta è andata in Kenya a vedere come procede la vaccinazione di massa in Africa. Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 11 ottobre 2021, in prima serata dalle ore 21,20 su Rai 3.