Presa Diretta, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 5 ottobre 2020

Questa sera, 5 ottobre 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Presa Diretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. La popolare trasmissione va in onda oggi a partire dalle 21.20. La puntata di stasera sarà dedicata alla ripartenza dell’Italia dopo i mesi più bui della crisi legata al Coronavirus. Un’opportunità per la ripartenza economica del Paese, con i soldi che arriveranno grazie al Recovery Fund. Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi di Presa Diretta di stasera, 5 ottobre? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Durante la puntata di stasera di Presa Diretta ci si interrogherà sulla ripartenza dell’Italia dopo la crisi Coronavirus. Ce la farà l’Italia a ripartire o stiamo andando incontro alla “tempesta perfetta”? La gestione dell’emergenza economica, le scelte fatte e quelle da fare, come ripartire e come usare al meglio i soldi del Recovery Fund: Presa Diretta ha attraversato l’Italia per raccontare la crisi economica esplosa con la pandemia, che ha numeri senza precedenti nella storia del Paese.

A Firenze, una delle più belle città d’arte italiane, l’intera filiera del turismo ha subìto un contraccolpo drammatico: i 20 milioni di turisti che la visitavano ogni anno sono scomparsi e oggi la città si chiede quando e come riuscirà a ripartire. Poi in Veneto, una delle Regioni più ricche d’Italia con una fortissima vocazione all’export: lì i 17 distretti industriali con migliaia di aziende che esportavano i loro prodotti oggi si ritrovano con la merce nei magazzini e gli ordini dei clienti cancellati. Presa Diretta, secondo le anticipazioni della puntata di oggi, è andata infine nel Sud del Paese per raccontare come in questi mesi le organizzazioni criminali si siano spesso sostituite allo Stato, assicurando sostegno economico alle famiglie e alle imprese in crisi di liquidità. Di questo si parlerà con servizi e ospiti in studio, nella puntata di oggi, lunedì 5 ottobre 2020 con Riccardo Iacona su Rai 3 dalle 21.20.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti di oggi di Presa Diretta? In studio con Riccardo Iacona ci sarà Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia e Dario Nardella, sindaco di Firenze. Appuntamento a questa sera, 5 ottobre 2020, su Rai 3 con una nuova puntata di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, a partire dalle 21,20.

Potrebbero interessarti Petra 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione della serie tv Gaffe del giudice di Forum: “È gay o ha tendenze normali?” | VIDEO Andrea Sartoretti, chi è l’attore di Io ti cercherò e Romanzo Criminale