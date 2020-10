Presa Diretta, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 12 ottobre 2020

Questa sera, 12 ottobre 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Presa Diretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. La popolare trasmissione va in onda oggi a partire dalle ore 21,20. Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi di oggi, 12 ottobre? Scopriamolo insieme.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Durante la puntata di stasera di Presa Diretta si tornerà a parlare delle strategie commerciali della Grande distribuzione che spesso danneggiano i produttori. Dopo il caso delle angurie vendute a 1 centesimo, il programma di Rai 3 affronterà la questione de “Il prezzo ingiusto”. Il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e della sua squadra approfondirà le dinamiche che si celano dietro al mondo dei volantini e delle offerte promozionali. Infine, un viaggio nell’entroterra della Toscana, tra le colline del Chianti e di Montalcino, nelle ville più belle d’Italia, dove fino a pochi mesi fa migliaia di stranieri organizzavano matrimoni da favola. Un racconto drammatico sulla crisi del settore dei fiori e dei vini più famosi del mondo. Di questo si parlerà con servizi e ospiti in studio, nella puntata di oggi, lunedì 12 ottobre 2020 con Riccardo Iacona su Rai 3 dalle ore 21,20.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti di oggi di Presa Diretta? In studio con Riccardo Iacona ci sarà la ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. Appuntamento a questa sera, 12 ottobre 2020, su Rai 3 con una nuova puntata di Presa Diretta, condotta da Riccardo Iacona, a partire dalle ore 21,20.

