Potere assoluto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 27 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Potere assoluto, film del 1997 diretto da Clint Eastwood, basato sul romanzo omonimo di David Baldacci. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luther Whitney, ladro professionista, si introduce nella residenza di Walter Sullivan, un anziano filantropo considerato uno degli uomini più ricchi e potenti degli Stati Uniti, per svuotargli il caveau. Durante il furto, mentre si trova all’interno della camera blindata (celata da un falso specchio nella stanza da letto di Sullivan), Luther, senza essere visto, assiste all’omicidio della moglie di Sullivan, Christy, commesso ad opera delle guardie del corpo del Presidente degli Stati Uniti d’America – e membri dei Servizi Segreti: l’incontro clandestino tra il Presidente Alan Richmond e la signora Sullivan, degenerato a causa del comportamento violento di lui, si conclude infatti con l’intervento degli agenti che sono costretti a sparare alla donna per evitare che questa uccida il Presidente degli Stati Uniti con un tagliacarte. Sempre nascosto nel caveau, Luther assiste quindi alle operazioni organizzate da Gloria Russell, capo dello staff del Presidente, e dagli agenti Bill Burton e Tim Collin, per eliminare ogni prova che possa ricondurre alla verità.

Potere assoluto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Potere assoluto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Luther Whitney

Gene Hackman: Presidente Alan Richmond

Ed Harris: Seth Frank

Laura Linney: Kate Whitney

Scott Glenn: Bill Burton

Dennis Haysbert: Tim Collin

Judy Davis: Gloria Russell

E.G. Marshall: Walter Sullivan

Melora Hardin: Christy Sullivan

Penny Johnson Jerald: Laura Simon

Richard Jenkins: Michael McCarty

Streaming e tv

Dove vedere Potere assoluto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 27 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

