Questa sera, 22 dicembre 2022, alle ore 20.40 su Rai 1 va in onda uno speciale di Porta a Porta con la prima intervista televisiva della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha deciso di farsi intervistare nello storico salotto di Bruno Vespa. Per l’occasione il programma non va in onda in seconda serata ma subito dopo il Tg1, in un momento quindi di massimo ascolto. Salta quindi per oggi il tradizionale appuntamento con I soliti ignoti di Amadeus. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming e a che ora l’intervista di Giorgia Meloni a Porta a Porta? Ecco tutte le informazioni.

A che ora: l’orario

A che ora va in onda l’intervista di Giorgia Meloni a Porta a Porta? Appuntamento questa sera, 22 dicembre 2022, alle ore 20.40 su Rai 1 nel salotto di Bruno Vespa, subito dopo il Tg1. Inizialmente l’intervista alla Meloni doveva andare ieri, 21 dicembre, ma per un’indisposizione della premier è stata rinviata al giorno successivo.

Per l’occasione il talk show si sposterà in una fascia più prestigiosa, con un bacino di spettatori molto più ampio, quella dell’access prime time. “In seconda serata inviteremo i capigruppo dei partiti dell’opposizione per sentire tutte le voci”, ha spiegato Vespa. Meloni ha dunque scelto Vespa per la sua prima uscita televisiva e non il Tg1 come avevano fatto i suoi ultimi predecessori. Percorsi differenti per Enrico Letta che si accomodò nel salotto di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e Matteo Renzi che si sottopose alle domande di Giovanni Floris. Per Vespa invece si tratta di un bis dopo quello di Mario Monti.

Porta a Porta intervista Meloni streaming e diretta tv

Dove vedere l’intervista a Giorgia Meloni a Porta a Porta in tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 22 dicembre 2022, alle ore 20.40 su Rai 1. Diretta sul canale 1 del digitale terrestre o 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguirla in streaming su Rai Play.