Questa sera, 5 maggio 2020, va in onda su Rai 1 lo speciale Pooh – Amici per sempre, per celebrare i 50 anni di storia della band che ha scritto pagine importanti della musica italiana. Un evento andato in onda nel 2016 e che la Rai ha deciso di riproporre in replica durante queste settimane difficili a causa dell’emergenza Coronavirus. Alla serata, condotta da Carlo Conti, partecipano molti ospiti e cantanti che duetteranno con i Pooh eseguendo alcuni dei loro grandi successo senza tempo. Scopriamo allora insieme la scaletta e le canzoni di Pooh Amici per sempre.

Una serata magica durante la quale riascolteremo alcuni dei loro successi senza tempo: da Chi fermerà la musica a Tanta voglia di lei, da Piccola Ketty a Uomini soli, da Pensiero a Nascerò con te. Come detto, non mancheranno gli ospiti. Non poteva mancare Patty Pravo per la quale Riccardo Fogli lasciò il gruppo. Spazio, poi, ad Emma Marrone, uno dei nomi più amati dalle generazioni più giovani e che si alterna sul palco insieme ai Modà di Kekko Silvestre e a Rocco Hunt. Lo speciale in onda questa sera sarà riproposto arricchito di alcune immagini del loro leggendario concerto allo stadio San Siro di Milano. Oltre alle canzoni e ai duetti con gli ospiti previsti dalla scaletta, ci saranno anche momenti per raccontare aneddoti e storie del passato dei Pooh.

Di seguito la scaletta dello speciale trasmesso stasera, 5 maggio 2020, su Rai 1 dalle 21.25 e condotto da Carlo Conti:

Amici Per Sempre (sigla)

Pensiero

Piccola Ketty

Tanta Voglia Di Lei (con Modà)

E Non C’è Mai Una Fine – Modà

Non Siamo In Pericolo

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (con Patty Pravo)

Nascerò Con Te

Canterò Per Te

Pronto Buongiorno è La Sveglia

Dammi Solo Un Minuto (con Rocco Hunt)

La Donna Del Mio Amico

L’Altra Donna

Dimmi Di Sì

Cercando Di Te

Pierre

Storie Di Tutti i Giorni

Uomini Soli (con Emma Marrone)

Io Di Te Non Ho Paura – Emma Marrone

Figli

Stare Senza Di Te

50 Primavere

In Silenzio

In Diretta Nel Vento

Notte A Sorpresa

Anteprima Video Ancora Una Canzone

Chi fermerà la musica

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (bis)

Pooh – Amici per sempre è uno lo speciale condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquantanni di storia della band e al grande successo che i cinque musicisti hanno riscontrato nel 2016 con i festeggiamenti del cinquantennale di carriera e che ha coinciso con il loro abbandono delle scene. Il gruppo, composto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, si racconta attraverso aneddoti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Spazio poi ai grandi duetti con gli ospiti di quel concerto. La regia è di Maurizio Pagnussat. Appuntamento dunque questa sera, 5 maggio 2020, con la replica di Pooh – Amici per sempre, su Rai 1 dalle 21.25.

