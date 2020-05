Pooh Amici per sempre: scaletta e ospiti del concerto su Rai 1

Cinquant’anni di grande carriera da festeggiare insieme, con tanti ospiti: questo è lo speciale Pooh Amici per sempre in onda stasera, 5 maggio 2020, su Rai 1, per omaggiare la storica band che ha segnato la storia della musica italiana. Un concerto imperdibile già trasmesso nel 2016 e che la Rai ha deciso di riproporre in questa fase difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus. Tanti inoltre gli ospiti che prendono parte a questo speciale per i 50 anni di carriera dei Pooh. Ecco tutte le anticipazioni e la scaletta del concerto.

La Rai prosegue il suo impegno nel fare compagnia agli italiani ancora in quarantena attraverso la grande musica. Dopo Laura Pausini e Bocelli, questa sera, 5 maggio, spazio ai Pooh. Pooh – Amici per sempre è uno lo speciale condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquantanni di storia della band e al grande successo che i cinque musicisti hanno riscontrato nel 2016 con i festeggiamenti del cinquantennale di carriera e che ha coinciso con il loro abbandono delle scene.

Gli ospiti del concerto dei Pooh

Il gruppo, composto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, si racconta attraverso aneddoti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Spazio poi ai grandi duetti con gli ospiti di quel concerto. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Ospiti

Tanti i cantanti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di prendere parte allo speciale Pooh amici per sempre per festeggiare il 50° anniversario della loro carriera. A condurre la serata è Carlo Conti. Ritroveremo innanzitutto tutti i componenti della band: Roby Facchinetti alle tastiere, Dodi Battaglia alla chitarra, Stefano D’Orazio alla batteria, Red Canzian al basso e Riccardo Fogli, bassista e chitarrista dal 1966 al 1973, tornato nel gruppo proprio per il tour del 50° compleanno, l’ultimo prima dello scioglimento (avvenuto ufficialmente alla fine del 2016).

Una serata magica durante la quale riascolteremo alcuni dei loro successi senza tempo: da Chi fermerà la musica a Tanta voglia di lei, da Piccola Ketty a Uomini soli, da Pensiero a Nascerò con te. Come detto, non mancheranno gli ospiti. Non poteva mancare Patty Pravo per la quale Riccardo Fogli lasciò il gruppo. Spazio, poi, ad Emma Marrone, uno dei nomi più amati dalle generazioni più giovani e che si alterna sul palco insieme ai Modà di Kekko Silvestre e a Rocco Hunt. Lo speciale in onda questa sera sarà riproposto arricchito di alcune immagini del loro leggendario concerto allo stadio San Siro di Milano. Oltre alle canzoni e ai duetti con gli ospiti, ci saranno anche momenti per raccontare aneddoti e storie del passato dei Pooh.

La scaletta del concerto

Pooh Amici per sempre: scaletta

Di seguito la scaletta dello speciale trasmesso stasera, 5 maggio 2020, su Rai 1 dalle 21.25 e condotto da Carlo Conti:

Amici Per Sempre (sigla)

Pensiero

Piccola Ketty

Tanta Voglia Di Lei (con Modà)

E Non C’è Mai Una Fine – Modà

Non Siamo In Pericolo

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (con Patty Pravo)

Nascerò Con Te

Canterò Per Te

Pronto Buongiorno è La Sveglia

Dammi Solo Un Minuto (con Rocco Hunt)

La Donna Del Mio Amico

L’Altra Donna

Dimmi Di Sì

Cercando Di Te

Pierre

Storie Di Tutti i Giorni

Uomini Soli (con Emma Marrone)

Io Di Te Non Ho Paura – Emma Marrone

Figli

Stare Senza Di Te

50 Primavere

In Silenzio

In Diretta Nel Vento

Notte A Sorpresa

Anteprima Video Ancora Una Canzone

Chi fermerà la musica

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (bis)

Pooh Amici per sempre: dove vedere in tv e in streaming

Lo speciale Pooh Amici per sempre per festeggiare i 50 anni di carriera della band va in onda in replica stasera, 5 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire il concerto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

