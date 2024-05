Pompei – Le nuove scoperte streaming e diretta tv: dove vedere il programma

Stasera, lunedì 27 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Pompei – Le nuove scoperte, uno Speciale di “Meraviglie” di e con Alberto Angela, prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico e il Ministero della Cultura. Ci sono anche i disegni di un bambino di duemila anni fa tra le meraviglie venute alla luce dalle ultime campagne di scavo del Parco Archeologico di Pompei. Affascinanti ritrovamenti che – insieme ad altri mai mostrati prima – Alberto Angela, con la partecipazione del direttore Gabriel Zuchtriegel, degli archeologi e dei tecnici del Parco, racconta nello speciale. Dove vedere Pompei – Le nuove scoperte in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 27 maggio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1.

Pompei – Le nuove scoperte live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.