Poliziotto superpiù: trama, cast e streaming del film su Rete 4 con Terence Hill

Questa sera, sabato 31 dicembre 2022 (Capodanno), alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Poliziotto superpiù, film del 1980 diretto da Sergio Corbucci. Una coproduzione Italia-Stati Uniti, commedia fantascientifica e poliziesca interpretata da Terence Hill, nel ruolo di un agente di polizia di Miami che acquisisce accidentalmente dei superpoteri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sul film di Capodanno in onda su Rete 4: la trama e il cast.

Trama

A seguito di un’esplosione atomica in cui viene coinvolto accidentalmente, Dave Speed, agente di polizia di Miami, acquista dei superpoteri che egli utilizza per il suo lavoro, aiutandolo a catturare criminali e a sventare rapine, ma che senza una ragione precisa, ogni tanto svaniscono. Tali poteri mandano in collera il suo collega superiore, il sergente William Dunlop, ed inoltre, a causa degli stessi, la storia d’amore tra Dave ed Eveline, la nipote del sergente, naufraga, in quanto lei non vuole un uomo dotato di superpoteri. Nelle ricerche di Silvius, un vecchietto che aveva avuto anche lui in passato poteri simili e avrebbe potuto finalmente spiegare a Dave per quale motivo essi svaniscono per certi intervalli di tempo, Dave si imbatte in una banda di falsari capeggiata da mister Torpedo, proprietario di una ditta di pesce congelato, e da Rosy Labouche, cantante ed attrice ammirata dal Dunlop.

Poliziotto superpiù: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Poliziotto superpiù, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Terence Hill: Dave Speed

Ernest Borgnine: sergente William Dunlop

Julie Gordon: Evelyn

Marc Lawrence: Tony Torpedo

Joanne Dru: Rosy Labouche

Lee Sandman: McEnroy

Salvatore Borgese: Paradise

Sergio Smacchi: Slot Machine

Claudio Ruffini: terzo scagnozzo di Torpedo

Herb Goldstein: Silvius

Woody Woodbury: maggiore della NASA

Buffy Dee: bigliettaio del Luna park

Harold Bergman: prete

Dan Fitzgerald: direttore del penitenziario

Don Sebastian: Dingo

Julian Voloshin: Uomo anziano sulla barca da pesca

Streaming e tv

Dove vedere Poliziotto superpiù in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 31 dicembre 2022 (Capodanno) – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.