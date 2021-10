Pluto tv: che cos’è e come funziona, streaming, abbonamento, app, canali, registrazione, gratis

Che cos’è e come funziona Pluto tv? Una domanda che molti si stanno ponendo visto il lancio di questa nuova piattaforma streaming, che si presenta molto diversa dalle altre oggi più in voga come Netflix o Amazon Prime Video. Scaricando l’app è infatti possibile accedere ad una serie di contenuti e canali senza dover sottoscrivere e pagare un abbonamento, ma in maniera del tutto gratuita. L’unico scotto da pagare, visto che da qualche parte i soldi devono entrare, è la presenza di alcuni blocchi pubblicitari all’interno dei contenuti.

La nuova piattaforma tv di ViacomCBS debutta in Italia oggi, 28 ottobre 2021. Il servizio vanta già 52 milioni di utenti attivi mensili globali in 25 paesi attraverso 3 continenti con 400 canali internazionali. Al suo interno una library di contenuti per tutta la famiglia. Ma vediamo come funziona Pluto tv e come fare per accedere ai contenuti.

Come funziona

La piattaforma prevede una quarantina di canali, lineari e on demand, in futuro ne immaginano anche altri. I canali sono tematici, propongono cinema, reality o serie, con generi che spaziano dall’immancabile crime al comedy, dai prodotti per i più piccoli al lifestyle. Nella lista, anche alcuni canali detti pop up, che durano per una sola stagione come nel caso di Super! Xmas ispirato al Natale. I contenuti arrivano anche da altri partner, come Paramount, Minerva, Banijay.

Tra i canali presenti al lancio, spiccano Pluto TV Film Romantici, dedicato agli amanti delle storie che fanno battere il cuore; Pluto TV Film Azione, che propone contenuti capaci di regalare allo spettatore pura adrenalina; Pluto TV Crime, per veri appassionati del genere; Pluto TV Cinema Italiano che propone film sia classici che contemporanei della nostra vasta cultura cinematografica.

E ancora: il canale Scherzi e Risate che raggruppa i migliori momenti comici della tv; Young and Fabulous, che segue l’incredibile vita di giovani ricchi e favolosi. In palinsesto anche una serie di canali tematici dedicati a show e serie tv come Le sorelle McLeod e il celebre docu-reality 16 anni e incinta. La piattaforma presenta anche proposte per un pubblico più giovane, tra cui i canali Serie Teen, Super! Eroi e Super! Spongebob. Vediamo insieme l’elenco dei canali di Pluto Tv Italia.

● Pluto TV Film Romantici, dedicato a chi crede nell’amore a prima vista, a chi cerca una storia che faccia battere il cuore. Tra i titoli disponibile: Alfie, film diretto da Charles Shyer, segue la storia di un simpatico donnaiolo, interpretato da Jude Law, il cui narcisismo lo porterà ad affrontare tanti guai seri; Dreamgirls, film del 2006, scritto e diretto da Bill Condon, si ispira alla vita e al successo delle Supremes; Clueless – Ragazze a Beverly Hills, dove due ragazze ricche e sedicenni di Beverly Hills devono trovare un modo per migliorare i loro voti a scuola… senza studiare.

● Pluto TV Film Commedia, canale che raccoglie le pellicole più divertenti, dove si ride fino alle lacrime. Tra le commedie: Anchorman – La leggenda di Ron Burgundy, un film del 2004 diretto da Adam McKay con protagonista un famoso reporter molto amato dalle donne, un po’ spocchioso e serio, che rimane affascinato dalla nuova collega; Wayne’s World 2, dove Wayne, interpretato da Mike Myers e ispirato in sogno da Jim Morrison, decide di organizzare uno show in stile Woodstock.

● Pluto TV Film Azione, dove esplosioni, inseguimenti e azioni da batticuore rendono l’offerta di questo canale particolarmente elettrizzante! Disponibili i principali titoli blockbuster e le star più iconiche in grado di regalare allo spettatore pura adrenalina. Tra gli highlight del canale: Four brothers, diretto da John Singleton, racconta la storia di quattro fratelli che a Detroit giurano vendetta per la morte della madre adottiva uccisa durante una rapina; Born to raise hell, film in cui Robert Samuels, interpretato dal grande Steven Seagal, è un agente dell’Interpol a capo di una squadra operante a Bucarest, con l’obiettivo di fermare il traffico di armi e di droga attraverso i Balcani; Sharknado, regia di Anthony C. Ferrante, racconta di un branco di squali famelici che – dopo un tornado – fuoriesce dall’Oceano, infesta le città e spaventa a morte la popolazione.

● Pluto TV Film Drama, storie dolci, momenti indimenticabili e film commoventi. Tra i titoli che animano il canale: The book of love, segue la storia del riservato architetto Henry che si sforza di trovare un senso nella sua vita e nel lavoro dopo la morte della moglie; Half Nelson, un film del 2006 diretto da Ryan Fleck e interpretato da Ryan Gosling che, per il ruolo del professore di storia tossicodipendente ha vinto svariati premi ed ha ottenuto la nomination all’Oscar come miglior attore protagonista; Hard eight, dove Sydney, un anziano giocatore d’azzardo, incontra John, un uomo che ha bisogno di 6.000 dollari per il funerale della madre. La loro si rivelerà presto un’amicizia “azzardata”.

● Pluto TV Film Italiani, il meglio del cinema italiano tra cui i film di Alberto Sordi: Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, Amore mio aiutami, Il Prof. Dott. Guido Tersilli. Film recenti italiani come Tutti giù per terra, Finché giudice non ci separi, Lovers, Workers-pronti a tutto. Non mancheranno poi pellicole firmate da altri autori del nostro cinema come Speriamo che sia femmina e La ragazza con la pistola del Maestro Monicelli, e Tutti defunti…tranne i morti di Pupi Avati.

● Pluto TV Crime, dalle serie true-crime ai film con crimini e processi, questo canale presenta tutto ciò che rende il crimine interessante per veri appassionati. Tra i titoli: Surviving Evil, una serie true-crime che racconta delle storie vere di vittime sopravvissute a diversi crimini. E L.A heat, serie televisiva animata dalle avventure ricche di azione di due detective di Los Angeles, August Brooks e Chase McDonald. Tra i titoli più attesi Peaky Blinders, per la prima volta free.

● Il canale Scherzi e Risate, che raggruppa i migliori scherzi, giochi e momenti comici della tv. Tra le proposte troviamo Ridiculousness: il programma che riprende i video virali amatoriali caricati sul web e li commenta con grande ironia e simpatia; e South Park: il cartoon più cinico della TV creato da Matt Stone e Trey Parker.

● Dating, canale dedicato a chi è in cerca dell’anima gemella. Una carrellata di dating show ricchi di suggerimenti e consigli indispensabili per trovare l’amore. Tra i titoli Single AF, Are you the one? – Il dating show dove la tecnologia viene impiegata per aiutare le persone a trovare l’amore. Venti uomini e venti donne, tutti single, cercano i loro partner ideali.

● Young and Fabulous, trae ispirazione dall’incredibile vita di giovani ricchi e favolosi. In palinsesto Riccanza e Teen Cribs, lo show che porta alla scoperta delle case delle teen-star preferite.

● Serie Teen, tra le serie proposte troviamo Awkward, (la serie in Italia è stata distribuita con il titolo Diario di una nerd superstar) la storia di un’adolescente maldestra e timida pronta a tutto per integrarsi nella sua scuola; e Faking it, la serie che racconta le imprese di due amiche adolescenti divenute popolari per un grande malinteso!

● Super! Pop, un allegro palco virtuale dove si balla e si canta – particolarmente apprezzato dalle ragazze – che ospita, tra gli altri, Victorious: una serie per ragazzi incentrata sull’aspirante cantante Tori Vega, interpretata da Victoria Justice, che frequenta una scuola di arti dello spettacolo chiamata Hollywood Arts; Big Time Tush, telefilm assolutamente comico ambientato a Los Angeles e a tema musicale, che segue le avventure dell’omonima boy band.

● Super! Eroi, gli eroi più divertenti della televisione e le loro pazze missioni trovano finalmente la loro casa all’interno di Pluto TV. La loro missione? Sconfiggere il crimine e far divertire i loro spettatori! Tra i programmi figurano le live action: I Thunderman: la famiglia di supereroi che sogna di diventare normale; Henry Danger, il supereroe che combatte il crimine nella città di Swellview insieme al suo assistente Kid Danger.

● Super! Spongebob, canale dedicato esclusivamente alle avventure di SpongeBob SquarePants, la famosissima spugna gialla con i amici un po’ originali: Patrick e Sandy, la lumaca marina Gary, il vicino Squiddi, il capo Mr. Krabs e il rivale in affari di quest’ultimo, Plankton.

● Pluto TV Real Life, il canale che celebra la vita, con le sue sorprese, emozioni e grandi storie. Tra i titoli spiccano Rock Legends, show incentrato sulle storie delle più grandi leggende musicali, artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura musica collettiva. Vite da star, una serie di documentari incentrati sulle vite delle grandi star di Hollywood. E ancora il canale propone The fishing beauty, il primo programma che crea una creativa sinergia tra il mondo della pesca e quello delle passerelle.

● Consulenze Illegali, il canale tutto dedicato alla serie cult Leverage che vede come protagonisti un ladro, un truffatore, un hacker e uno specialista del recupero, guidati dall’ex investigatore assicurativo Nathan Ford, che usa le loro doti per combattere le ingiustizie inflitte ai comuni cittadini da grandi aziende o governi.

● Le sorelle McLeod, un canale unico e interamente dedicato alla serie australiana che racconta la vita delle sorelle McLeod attorno alle quali si sviluppano intrighi ed emozionanti avventure.

● Catfish, il canale che ospita la serie che racconta le verità e le bugie delle relazioni nate online con il produttore esecutivo e conduttore Nev Schulman. Se da un lato i social network e i siti di incontri permettono di conoscere tante nuove persone, dall’altro sono un’arma a doppio taglio, perché ci si può imbattere in qualcuno che non è chi e come dice di essere! Catfish è il format a metà strada tra documentario e reality che si occupa proprio di confermare o smascherare chi si trova dall’altra parte dello schermo.

● 16 anni e incinta, il canale dedicato al docu cult di MTV che racconta le storie di giovani adolescenti che si trovano ad affrontano la gravidanza in un momento particolarmente vulnerabile della propria vita. Giovani donne alle prese con il parto, la maternità, che improvvisamente, spesso senza averlo programmato, si ritrovano madri.

● Il Banco dei Pugni, l’unico canale dedicato alla Gold Family e alle loro American Jewelry and Loan, un banco dei pegni e broker a conduzione familiare a Detroit. Sono centinaia i clienti che ogni giorno entrano nel negozio della famiglia Gold per impegnare, vendere o riscattare qualcosa. Il reality è una fucina di episodi esilaranti, a volte divertenti altre semplicemente surreali!

● Clubbing TV, canale dedicato ai più grandi DJ e produttori di tutto il mondo con spettacoli esclusivi, festival e concerti da tutta la scena musicale dance internazionale.

Il palinsesto di Pluto TV cresce di continuo. Alla lista si aggiungono anche una selezione di canali così detti pop-up e stagionali caratterizzati da programmi e rassegne speciali, visioni tematiche e sorprendenti, dedicati a momenti particolari.

Tra i canali pop-up in arrivo a breve ci saranno:

● Super! Xmas, canale rivolto ai bambini che in occasione della festa più attesa dell’anno ospiterà tante visioni a tema, tra show e film live e on demand.

● Pluto TV Fireplace che riscalderà l’atmosfera e il cuore degli spettatori con un sottofondo musicale natalizio.

Pluto Tv: la app

Per accedere ai canali lineari e ai contenuti on demand ci sono varie opzioni: via browser all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast, mentre una selezione di canali Pluto TV sarà anche presente su Samsung TV Plus. Pluto TV, primo servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television), sarà complementare a Paramount+, la piattaforma premium di ViacomCBS che arriverà in Italia nel 2022.