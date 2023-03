Platinette torna sui social dopo l’ictus ischemico: la foto dall’ospedale

Dopo la notizia dell’ictus ischemico, Platinette torna sui social e lo fa postando una foto dal letto dell’ospedale in cui si trova ancora sotto osservazione dei medici.

Dalla foto, nonostante il momento difficile, emerge come lo stato umorale di Mauro Coruzzi, 67 anni, sia comunque positivo. Nello scatto, lui manda un bacio ai suoi follower, probabilmente in segno di ringraziamento per i messaggi di supporto ricevuti.

In poche ore la foto è stata raggiunta da migliaia di like e commenti, scritti da amici e colleghi come Paola Perego, Elena Sofia Ricci, Raimondo Todaro e da fan affezionati alla sua ultradecennale presenza televisiva.

Poco prima del selfie era arrivata anche la foto della sua cagnolina, probabilmente portata da lui per fargli sentire la sua vicinanza. “La kiri la posso vedere, per ora, solo dalla finestra, chiusa, mentre scorrazza nel prato davanti all’ospedale”, aveva scritto nella didascalia.