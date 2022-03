Più forti del destino: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, venerdì 18 marzo 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Più forti del destino, fiction diretta da Alexis Sweet, già dietro la macchina da presa di fiction come Ris-Delitti imperfetti, Il Capo dei Capi, Squadra Mobile, Don Matteo e L’Isola di Pietro. La sceneggiatura è stata invece scritta da Laura Ippoliti, autrice di numerose fiction. Nel cast Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti e tanti altri attori e attrici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Stasera, nell’ultima puntata, ci sarà una sontuosa festa in casa di Donna Elvira. Proprio durante questo evento, Rosalia deciderà di prendere la parola per fare un annuncio a dir poco inatteso in presenza di tutti gli ospiti. Spazio poi alle vicende di Libero: la trama della fiction rivelano che nel finale l’uomo verrà arrestato con l’accusa di aver appiccato l’incendio. Costanza, per scagionarlo, si rivolge alla stampa: trattasi di un gesto molto coraggioso che finirà per mandare su tutte le furie Guglielmo.

Più forti del destino: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta e ultima puntata di Più forti del destino, ma qual è il cast completo del film? A guidare il cast ci sono tre attrici: Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti. Al loro fianco numerosi altri interpreti già noti a chi ama il mondo della fiction italiana. Ma vediamo insieme il cast completo con i rispettivi ruoli:

Giulia Bevilacqua è Arianna Villalba

Laura Chiatti è Rosalia Catalano

Dharma Mangia Woods è Costanza Di Giusto

Loretta Goggi è Donna Elvira di Buonvicino

Thomas Trabacchi è il Duca Guglielmo Villalba

Francesca Valtorta è Margherita

Sergio Rubini è il Commissario Pietro Lucchesi

Leonardo Pazzagli è Libero

Paolo Sassanelli è Augusto

Alessia Giuliani è Matilde

Giovanni Anzaldo è Giuseppe

Teodoro Giambanco è Antonio

Stefano Rossi Giordani è Saverio

Davide Paganini è Ferdinando

Chiara Cassiano è Camilla

Edoardo Boschetti è Tommaso

Renato Marchetti è Patanè

Claudio Castrogiovanni è il Prefetto

Gaetano Aronica è il Questore

Francesco Meoni è Gaetano Barba

Raffaele Buranelli è il caporedattore

Luciano Miele è il sindaco Pieranni

Mariella Lo Sardo è Ersilia

Antonio Marzolla è il Capitano di Pubblica Sicurezza

Carlo Ettore è il ricettatore

Gabriele Paolocà è il proiezionista

Marta Bulgherini è la cameriera Maria

Alfredo Pea è il maggiordomo dei Buonvicino

Angelo Tanzi è il maggiordomo Filippo

Eleonora Russo è la cameriera Carmela

Teresa Luchena è la Tata Camilla

Al Bettini è un giovane anarchico

Tullia Pagano è un’anarchica

Mirko Bruno è un giornalista

Camilla Tagliaferri è una giornalista

Michele Valerio Legrottaglie è un garzone

Fabio Bizarro è Salvo a 14 anni

Michele Savoia è un fabbro

Streaming e diretta tv

Dove vedere Più forti del destino (qui sopra trama e cast della quarta e ultima puntata) in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il mercoledì e venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.