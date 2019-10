Pilar Fogliati, Emma di Un passo dal cielo, star del web: le curiosità sul personaggio e sull’attrice

Pilar Fogliati è conosciuta come una star del web: il video delle imitazioni dei dialetti di Roma ha fatto il giro della rete conquistando tutti. Ma Pilar è una giovane attrice che recita una parte importante nella fiction Un passo dal cielo.

Giunta alla quinta stagione, la serie tv vede protagonista Daniele Liotti al posto dell’amato Terence Hill e Pilar interpreta Emma Giorgi.

Nella serata di giovedì 10 ottobre, Rai 1 manda in onda la quinta puntata della fiction, intitolata “I figli di Deva“, dove Emma proverà a parlare con Francesco (il protagonista) della gravidanza.

Pilar Fogliati era entrata nel cast di Un passo dal cielo in punta di piedi, ma il suo ruolo ha ottenuto sempre più spessore e Emma, fidanzata del capo della forestale (interpretato da Daniele Liotti) è un personaggio indispensabile ai fini della trama che ha conquistato già il pubblico della Rai.

“Da quando Terence Hill ha lasciato la fiction alla fine della terza stagione, la serie si è completamente rinnovata. Non solo si è arricchita di nuovi volti , tra cui io, Daniele e Matteo Martari, ma ha anche cambiato direzione: la storia punta di più sul filone thriller e si sono complicate le vicende private e personali dei protagonisti, a partire dalla storia d’amore tra Emma e Francesco”, ha spiegato l’attrice a TV Sorrisi e Canzoni.

Pilar Fogliati come Emma in Un passo dal cielo: l’amore e la maternità

Pilar, come Emma, custodisce il desiderio di maternità. “So per certo che diventerò mamma. Anche se per il momento non ho iniziato a pensarci seriamente, credo che non ci sia niente di più bello che trasmettere ai propri figli il patrimonio che si è acquisito dalle esperienze fatte”.

Della sua vita privata, Pilar parla con gelosia. Non crede che si possa restare amici tra due ex e si riferisce a Claudio Gioè, suo collega con il quale ha avuto una relazione durata 4 anni e mezzo. “È stata una bellissima storia, Claudio è un uomo stupendo, una persona straordinaria. E tra noi c’è una profonda stima reciproca”.

E mentre Pilar sogna di poter lavorare al fianco del suo idolo Carlo Verdone, ammette che da ragazzina aveva una cotta per Claudio Amendola: “Per me lui era l’uomo più affascinante del mondo. Ero innamorata di lui. Poi è una bellezza italiana, romana”.

Chi è Pilar Fogliati, dalla carriera alla vita privata