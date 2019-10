Un passo dal cielo 5 anticipazioni quinta puntata: cosa succede nell’episodio di giovedì 10 ottobre 2019

Daniele Liotti è il protagonista della fiction Un passo dal cielo. Subentrato all’amato Terence Hill dalla quarta stagione, Liotti interpreta il comandante della guardia forestale Francesco Neri. Giovedì 10 ottobre 2019 andrà in onda la quinta puntata della fiction, che si conferma spesso e volentieri vincitrice della battaglia giornaliera degli ascolti.

La quinta stagione è partita il 12 settembre in prima serata su Rai 1, finora sono andate in onda quattro puntate in cui Neri ha dovuto affrontare diverse sventure.

Dov’eravamo rimasti nella puntata precedente? La terza puntata di Un passo dal cielo, intitolata Il Gigante e il bambino, vede Francesco Neri sempre più lontano da suo figlio e vicino a una terribile verità che riguarda Emma. Nel frattempo un maestro di scii viene aggredito e per Valeria la situazione si complica, al punto che Vincenzo deve capire se stare dalla sua parte e cosa prova soprattutto per lei.

Cosa è successo nella quarta puntata di Un passo dal cielo 5

Ma cosa succede nella quinta puntata? Quali sono le anticipazioni?

Un passo dal cielo 5 anticipazioni, cosa succede nella quinta puntata il 10 ottobre

La quinta puntata della fiction Un passo dal cielo s’intitola I figli di Deva e sulle vette di San Candido tornerà una donna nel disperato tentativo di riuscire a ritrovare il figlio disperso. Il corpo della donna verrà ritrovato senza vita e si scoprirà che era un ex membro della comunità Deva.

Francesco Neri, il protagonista, sarà molto scosso da questa piega degli eventi, soprattutto perché anche lui, come quella donna, anche lui sta continuando a cercare suo figlio.

Ciò nonostante, Francesco non vuole perdere le speranze. Le indagini della polizia proseguono e saltano all’occhio nuovi dettagli sul passato di Isabella Ferrante e sulla madre della giovane donna.

Vincenzo avrà modo di confrontarsi con Eva quando la donna tornerà in città e l’incontro prenderà una piega drammatica che aprirà nuovi scenari alla loro famiglia.

La quinta puntata di Un passo dal cielo 5 va in onda giovedì 10 ottobre 2019 in prima serata su Rai 1.



