Piazzapulita non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 24 dicembre 2020, su La7 non va in onda Piazzapulita? Ve lo diciamo subito: nessun problema, il programma di Corrado Formigli si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà in onda dopo le feste. Quella di giovedì scorso, 17 dicembre, è stata infatti l’ultima puntata della prima parte di stagione. Questa sera, 24 dicembre 2020, su La7 andrà quindi in onda il film Le avventure di Tin Tin – Il segreto dell’unicorno.

Quando torna

Ma quando torna Piazzapulita? Le puntate torneranno in onda dopo le feste di Natale. La data precisa non la sappiamo, ma come annunciato dallo stesso programma sui social, sarà a gennaio. A che ora? Sempre alle 21,20.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Piazzapulita stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il giovedì sera su La7 partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul settimo canale del vostro digitale terrestre. Inoltre sul sito di La7 potete vedere le puntate in live streaming da pc, tablet e smartphone o recuperare quelle già andate in onda grazie alla funzione on demand.

