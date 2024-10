Piazzapulita, come sta Corrado Formigli? Le condizioni dopo l’incidente

Come sta Corrado Formigli, il conduttore di Piazzapulita su La7, che la scorsa settimana ha avuto un incidente? Giovedì scorso, in apertura di puntata, il giornalista – dolorante e con un vistoso tutore – ha rivelato di aver riportato dei seri danni in seguito ad un incidente: cinque costole fratturate, una scapola rotta e numerose escoriazioni.

“Non potevamo mancare. Datemi magari una mano, abbiate un po’ di comprensione perché sarà una conduzione un po’ faticosa – le parole di Formigli giovedì scorso -. Vedete che ho un braccio ingessato perché ho avuto un incidente: cinque costole fratturate, una scapola fratturata e qualche escoriazione. Ma sono qua, abbastanza intero, per stare con voi e affrontare un tema che stasera è veramente molto serio”. Anche stasera, 17 ottobre, Corrado Formigli – salvo clamorosi colpi di scena – sarà alla conduzione del suo programma. Le sue condizioni di salute infatti sarebbero in miglioramento.

Per il momento invece non si hanno informazioni dettagliate sul tipo di incidente in cui sia occorso. Il giornalista infatti non ha mai parlato del fatto pubblicamente. Dalla nostra redazione gli auguri di pronta guarigione.

