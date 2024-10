Piazzapulita, incidente per Corrado Formigli: cosa è successo al conduttore, perché porta un tutore?

Perché Corrado Formigli conduce Piazzapulita con un vistoso tutore? Cosa è successo? Il giornalista e conduttore tv, come reso noto da lui stesso all’inizio della puntata di oggi (10 ottobre), nelle scorse ore ha avuto un incidente. “Ho 5 costole fratturate, una scapola frattura e diverse escoriazioni”, le parole di Formigli che ha poi dato il via alla trasmissione senza svelare ulteriori notizie in merito all’incidente.

Ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi di Piazzapulita? Stasera vedremo: Romano Prodi; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; lo scrittore Nicola Lagioia; i giornalisti Joumana Haddad, Francesca Mannocchi e Maddalena Oliva; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; il Presidente dell’Osservatorio CPI Carlo Cottarelli; Claudio Borghi (Lega) e Alessandra Moretti (PD). Come sempre, tornerà anche Stefano Massini con un nuovo racconto.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Corrado Formigli porta un vistoso tutore (cosa è successo), ma dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.