Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 6 maggio 2021

Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. L’apprezzato programma anche stasera avrà come sempre al centro i temi di più stretta attualità politica ed economica, a cominciare dall’emergenza Covid. Non mancheranno i servizi e le inchieste. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 6 maggio, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di oggi di Piazzapulita ci sarà il tema giustizia. A pochi mesi dal caso Palamara, ora è scoppiato quello della Loggia “Ungheria”, una organizzazione segreta composta da magistrati, politici, avvocati, imprenditori e alcuni dei vertici della polizia che secondo le indagini della Procura di Perugia per anni ha condizionato le nomine e indirizzato l’opinione pubblica con vere e proprie campagne mediatiche volte a screditare tutti coloro che si opponevano ai disegni della loggia. Corrado Formigli ricostruirà con servizi e inchieste l’indagine e poi aprirà il dibattito nel quale interverranno in qualità di ospiti: l’ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura Luca Palamara, l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo e il giornalista Emiliano Fittipaldi.

A seguire, secondo le anticipazioni di Piazzapulita, il consueto spazio dedicato all’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale, insieme a Paolo Giordano e Giuseppe Remuzzi. L’emergenza sanitaria si sta affievolendo e dopo mesi critici le curve di nuovi contagiati e dell’occupazione delle terapie intensive finalmente iniziano a calare. Resta acceso però il dibattito sul coprifuoco con Matteo Salvini che spinge per alzarlo almeno di un’ora e gli altri alleati di governo che invece sembrano seguire la linea della prudenza varata dal ministro Speranza. È solo uno dei diversi temi che tengono in fibrillazione una maggioranza sempre più spaccata, come dimostra il dibattito sul DDL Zan contro l’omofobia su cui Lega e PD sono schierati agli antipodi.

Inoltre nella puntata di oggi di Piazzapulita (6 maggio) da non perdere un’inchiesta con testimonianze esclusive sull’ennesima strage di migranti avvenuta a pochi chilometri dalle nostre costre. Lo scorso 21 aprile, infatti, un barcone alla deriva nel mediterraneo si è ribaltato causando la morte di 130 persone. Erano partite dalle costa libiche per inseguire un futuro migliore, invece hanno trovato la morte in viaggio tra il disinteresse delle autorità italiane ed europee. Tra gli ospiti della puntata di oggi ci saranno anche la deputata Laura Boldrini (PD), l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega), la giornalista Annalisa Cuzzocrea e Guido Crosetto.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.